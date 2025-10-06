Haberler

İzmir'de Rekor Uyuşturucu Operasyonu: 903 Bin Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir Karabağlar'da düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 881 bin 800 sentetik ecza ve 22 kilogram esrar-skank ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Bu, kentteki en büyük sentetik ecza yakalaması oldu.

İzmir polis ekipleri, Karabağlar'da düzenlediği iki ayrı operasyonda rekor miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Narkotik ekiplerinin Karabağlar'da yürüttüğü operasyonlarda 881 bin 800 sentetik ecza ve 22 kilogram esrar-skank bulunurken ele geçirilen miktarın, kentte bugüne kadar yapılan en büyük sentetik ecza yakalaması olduğu belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ilk operasyonda, Karabağlar ilçesinde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu ve bu maddelerin torbacı tabir edilen sokak satıcılarına dağıtılacağı yönünde bilgiler elde edildi. Tespit edilen araç ve adreste yapılan aramalarda 881 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirildi. Bu miktarın, İzmir'de tek seferde ele geçirilen en yüksek sentetik ecza miktarı olduğu bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan T.S. ve U.A. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Narkotik ekiplerinin ikinci çalışmasında ise yine Karabağlar ilçesinde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Adrese düzenlenen baskında 22 kilo 161 gram esrar-skank, 11 kök kenevir bitkisi, 174 adet sentetik ecza, 1 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.Ö. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuları not kağıdına emdirmişler

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyon kapsamında, başka bir ilden kente otobüs seyahatiyle gelen 2 şüpheli, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı ve yanlarında bulundurdukları poşette yapılan aramada; 126 sayfaya emdirilmiş vaziyette 50 bin içimlik sentetik bonzai maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilen A.P. ve E.Ç. isimli şüpheliler tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
