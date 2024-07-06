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İzmir'de pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu bir kadının ölümü ve 8 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu bir kadının ölümü ve 8 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, 4 Temmuz saat 02.30 sıralarında Yalı Mahallesi 1671 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli oldukları ileri sürülen kişi veya kişilerce Fikriye Silistireli (38) ve ailesine ait fayton evlerinin yakınında park halindeyken kundaklandı. Yanan faytonu gören ve alevlere müdahale eden akrabaları ile Silistireli'ye bu esnada şüpheli veya şüphelilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Pompalı tüfekten saçmalarla yaralanan toplam 9 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Fikriye Silistreli yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken durumu hafif olan 8 yaralı tedavilerin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili çalışma yürüten İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri belirlemek için çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu olayı gerçekleştirenlerin A.G. (22), E.C. (20), G.A.D. (19), C.G. (24) ve Ş.G. (17) olduğu belirlendi. Şüpheliler Karşıyaka Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karşıyaka İzmir Tutuklama İzmir Cinayet Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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