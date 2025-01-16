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İzmir'de Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Açan Saldırgan Yakalandı

İzmir'de Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Açan Saldırgan Yakalandı
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açan E.Ç. isimli saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı kameralarca görüntülendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açan saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. O anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Pazaryeri yakınında meydana geldi. E.Ç. adlı saldırgan elindeki pompalı tüfekle sokakta rastgele ateş açtı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek E.Ç.'yi yakaladı.

Yapılan üst aramasında beyzbol sopası da bulunan saldırganı çok sayıda suç kaydı olduğu da ortaya çıktı. Gözaltına alınan pompalı tüfekli saldırgan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, şahsın polis ekipleri tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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