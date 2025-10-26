Haberler

İzmir'de Polisten Narkotik ve Silah Denetimi: 178 Kişi Yakalandı

İzmir'de Polisten Narkotik ve Silah Denetimi: 178 Kişi Yakalandı
Güncelleme:
İzmir genelinde yapılan denetimlerde, 178 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, 87 aranan kişi yakalandı. 18 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek ve bin 134 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir genelinde polis ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen denetimlerde, 178 kişi hakkında adli işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 87 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Ekim tarihleri arasında asayiş olaylarının önlenmesine yönelik geniş kapsamlı uygulama ve denetimler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 18 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, bin 134 gram narkotik madde ve 3 bin 801 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 5 çalıntı motosiklet bulundu. Denetimler kapsamında 22 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan, 156 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 87 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
