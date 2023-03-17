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İzmir'de polisten metamfetamin operasyonu: 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de polisten metamfetamin operasyonu: 2 gözaltı

İzmir Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 45 bin lira olan 68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İzmir Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 45 bin lira olan 68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde, bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekiplerin adreste yaptığı aramada, 68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda olayla ilgili A.C.T. ve Ö.B. adlı iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ödemiş İzmir 3. Sayfa Haberler

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