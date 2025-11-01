Haberler

İzmir'de Polisiye Denetimlerde 113 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

İzmir'de yapılan geniş kapsamlı polis denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalanırken, 113 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Denetimlerde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İzmir genelinde polis ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen denetimlerde, 113 kişi hakkında adli işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri 25-31 Ekim tarihleri arasında asayiş olaylarının önlenmesine yönelik geniş kapsamlı uygulama ve denetimler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 9 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 2 havalı tabanca, 339 gram narkotik madde ve 2 bin 420 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 5 çalıntı motosiklet bulundu. Denetimler kapsamında 21 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan, 92 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

Haberler.com
