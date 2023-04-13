İzmir'de polisin akıl dolu taktiğiyle yüklü miktarda kokain yakalandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde polis ekiplerinin akıl dolu yöntem kurduğu uygulama noktasında yakalanan bir araç içerisinden, piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 685 gram kokain, bir miktar esrar maddesi ve uyuşturucu ticaretinden kazanılan nakit para ele geçirildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde polis ekiplerinin akıl dolu yöntem kurduğu uygulama noktasında yakalanan bir araç içerisinden, piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 685 gram kokain, bir miktar esrar maddesi ve uyuşturucu ticaretinden kazanılan nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Maltepe Mahallesi girişinde uygulama noktası oluşturdu. Akıl dolu yöntem geliştiren ekipler, uygulama noktasından kaçabileceği değerlendirilen şüpheli araçların yakalanması amacıyla kaçış güzergahında ikinci bir sabit bekleme noktası oluşturdu. Uygulama noktasına yaklaşan bir otomobil, ani hareketle kaçmaya çalışırken, polis ekiplerince kaçış güzergahında oluşturulan ikinci noktaya takıldı. İçerisinde U.Ö., S.M., Ş.B. adlı 3 kişinin bulunduğu araç durdurulurken, araçtan inen S.M., üzerinde 4 gram esrar olduğunu söyleyerek polise teslim ederek araçta başka bir şey olmadığını söyledi.

Polis, numarayı yutmadı

Yakalanan şahısların şüpheli hareketlerini sürdürmesi üzerine araç içerisinde detaylı arama yapan polis, aracın sağ ön yolcu koltuğu altında poşete sarılmış şekilde, piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 685 gram kokain maddesi ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerden U.Ö.'nün üzerinde ise uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 6 bin 650 lira nakit para ele geçirildi.

Şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alınırken, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. U.Ö., S.M. ve Ş.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR