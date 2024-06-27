Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Polis ve Savcı Kılığına Girerek Dolandırıcılık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, telefonla aradıkları vatandaşı 1 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, telefonla aradıkları vatandaşı 1 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, Seferihisar ve Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar ilçesinde bir vatandaşın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından 1 milyon lira dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Konuyla ilgili yapılan saha çalışmaları ve güvenlik kameraları incelemeleri sonucu, mağdurun adresine araçla gelen 4 şüpheli tarafından olayın gerçekleştirildiği tespit edildi. Olaya karışan şüphelilerden 2'si yarım saat içerisinde Güzelbahçe ilçesinde, diğer şüpheliler ise ertesi gün kıskıvrak yakalandı.

Konuyla ilgili gözaltına alınan T.Y., Y.G., A.A. ve U.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seferihisar İzmir Dolandırıcılık Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

 Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title