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İzmir'de Polis Rolüyle Vatandaşları Dolandıran Şüpheli Yakalandı

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İzmir'de kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşları korkutarak dolandıran şüpheli, yunus polisleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde yüklü miktarda altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.

İzmir'de kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşları yalan söyleyip korkutarak dolandırdığı belirlenen şüpheli, yunus polisleri tarafından Bornova ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada yakalandı. Şüphelinin üzerinde yüklü miktarda altın ve ziynet eşyası ele geçirilirken, yaptığı bir dolandırıcılık olayının hemen ardından polise yakalandığı öğrenildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ve 'Yunuslar' olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, 6 Aralık günü Bornova ilçesinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada durdurulan bir ticari takside tedirgin davranışlarıyla dikkat çeken İ.A.'nın üzerine yapılan aramada 17 bilezik, 2 altın kolye, 4 adet beşi bir yerde reşat altını, 25 adet çeyrek altın, 1 gram altın, 9 adet reşat altın ve 9 adet ata altın ele geçirildi. Yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda ise İ.A.'nın bir çok suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.

Vurgundan dönüyormuş

Polis ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmalar sonucu İ.A.'nın, R.K. adlı bir vatandaşı telefonla arayıp, kendisini emniyet mensubu olarak tanıttığı ve hesapların terör örgütlerinin eline geçti diyerek korkutup dolandırdığı öğrenildi. R.K.'nın altınlarını alan şüphelinin, altınları aldıktan hemen sonra polise yakalandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan İ.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir Dolandırıcılık Güvenlik Yakalama İzmir Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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