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İzmir'de PKK'ya Yönelik Operasyonda 4 Gözaltı

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İzmir'de PKK'ya üye olduğu ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı belirlenen 6 şüpheliye yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda firari 2 şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de PKK operasyonu: 4 gözaltı

İZMİR - İzmir'de terör örgütü PKK'ya üye olduğu ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı belirlenen 6 şüpheliye yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olduğu ve propaganda yaptığı belirlenen 6 şüpheli, jandarma ekiplerince belirlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamaya yönelik bu sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında yapılan baskınlarda, 4 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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