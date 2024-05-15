İzmir'de PKK/KCK propagandası yapan 9 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de, DEM Parti seçim büroları önünde PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde marşlarını çalan ve marşlara eşlik ederek terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 9 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyonun talimatını verdi.

Bu kapsamda, 10 Mart 2024 ve 24 Mart 2024 tarihlerinde, DEM Parti seçim büroları önündeki etkinliklerde terör örgütünün sözde marşlarını çalan ve marşlara eşlik ederek terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

9 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise örgütsel flama, yasaklı kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.

Yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İZMİR