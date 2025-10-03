İzmir'de Patlayan Su Borusu Evleri Su Bastı, Mahalle Sakinleri Çözüm Bekliyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde patlayan su borusu nedeniyle evleri su basan mahalle sakinleri, günlerdir çözüm beklediklerini söyledi. Kuraklık yaşayan kentte tonlarca suyun boşa aktığını belirten vatandaşlar, "Evimiz çökecek diye korkuyoruz" diyerek İZSU'ya tepki gösterdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde patlayan borudan sızan su evlere girdi. Evlerin duvar ve tavanlarında hasar oluşurken, mahalle sakinleri İZSU ekiplerinin günlerdir sorunu çözmediğini iddia ederek tepki gösterdi. İhsan Alyanak Mahallesi'nde bir sokakta patlayan su borusu nedeniyle çevredeki evlere su sızdı. Günlerdir devam eden su sızıntısı, hem evlerde hasara yol açtı hem de kuraklık yaşayan kentte israfa neden oldu. Mahalle sakinleri, defalarca ihbarda bulunmalarına rağmen İZSU'nun yalnızca kayıt alıp herhangi bir çalışma yapmadığını ileri sürdü.

"Evimiz çökecek diye korkuyoruz"

Su baskını nedeniyle duvar ve tavanlarında çatlaklar oluştuğunu belirten ev sahibi Hilal Çakmak, "3 haftadır bekliyoruz. Arıyoruz, 'Geleceğiz' diyorlar ama gelmiyorlar. Evin durumu ortada, komple su içinde. Her an çökebilir diye korkuyoruz, çocuğumuz var. 2 haftadır bu şekildeyiz ve su israfı oluyor. Gece sular kesiliyor, gündüz geliyor ama böyle boşa akıyor" dedi.

"Acil değil deyip gidiyorlar"

Mahalle sakini Veysel Koral ise "10-12 gün oldu. Telefonla bildiriyoruz ama ne gelen var ne giden. En son geldiler, baktılar, 'Acil değil' deyip gittiler. Evler ne halde görüyorsunuz. Barajlarda da su kalmadı, yağmur yağmıyor ama burada su boşa gidiyor" diye konuştu.

"Kayıt alıyorlar, işlem yapılmıyor"

Gökhan Saralcı da aynı sorunla karşılaştıklarını dile getirerek, "3-4 gün önce aradım, bugün yine aradım. Hep 'Kayıt oluşturduk' diyorlar. Komşumuzun evinin hali ortada. Bir de barajlarda yüzde 4-5 su kaldı deniyor ama burada tonlarca su boşa akıyor" ifadelerini kullandı.

"Sular boşa gidiyor"

Bir diğer mahalle sakini Fatma Karataş ise, "Su gelip arka balkondan girdi. Boru olmasa bizim eve de girecekti. Biz susuzluk çekiyoruz ama burada sular boşa gidiyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Mahalleli çözüm bekliyor

Mahalle sakinleri, evlerde oluşan hasarın giderilmesini ve su kaçağının bir an önce onarılmasını isteyerek yetkililere çağrıda bulundu. - İZMİR