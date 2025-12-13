İzmir'de parktaki çocukların 'yan baktın' kavgasında 1 ölü, 2 tutuklama

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir parkta, çocuklar arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ise yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, Karabağlar ilçesinde bulunan Adnan Kahveci Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta karşılaşan H.H.Ş. (16) ile yabancı uyruklu H.M. (15) ve A.H. (15) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.Ş., yanında bulunan bıçakla H.M. ve A.H.'yi yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan A.H., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden H.M.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli H.H.Ş., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR