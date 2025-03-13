İzmir'de Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

İzmir'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi civarında meydana geldi. Yolda seyreden Ahmet Kama (32) yönetimindeki 35 AOB 563 plakalı otomobil, park halindeki 58 AS 667 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil tamamen tırın altına girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Kama'nın araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç sürücünün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü A.E. (59) ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Aşırız hızdan kaynaklandığı öne sürülen kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR