İzmir'de park halindeki otomobil çalındı, şüpheliler yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde park halindeki otomobili çalan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde park halindeki otomobili çalan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Bornova ilçesinde bir otomobili düz kontak yöntemiyle çalan şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar ve takip sonucu şüpheliler B.Ö. ve Ş.D., çaldıkları aracı sakladığı sırada suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından yapılan üst aramasında Ş.D.'nin üstünde bir miktar uyuşturucu madde çıkarken, yapılan GBT uygulamasında ise B.Ö.'nin 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR