İzmir'de park halindeki otomobil alev topuna döndü - Haberler

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İzmir'de park halindeki otomobil alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de park halindeki otomobil alev topuna döndü İzmir'in Ödemiş ilçesinde park halinde bulunan otomobil bir anda alev topuna dönerken o anlar vatandaşlarca cep telefonu ile kayda alındı.

İzmir'de park halindeki otomobil alev topuna döndü

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde park halinde bulunan otomobil bir anda alev topuna dönerken o anlar vatandaşlarca cep telefonu ile kayda alındı.

Olay, gece saatlerinde Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen sebepten dolayı bir anda alev topuna döndü. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ödemiş İzmir 3. Sayfa Haberler

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