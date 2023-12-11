Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Öz Oğul Tarafından Öldürülen Kadının Dramı

Son Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'in Bornova ilçesinde öz oğlu tarafından kafasına sert cisimle vurularak öldürülen kadının, 10 yıl önce yangında bebeğini kaybettiği ve uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Cinayet zanlısının uyuşturucu kullanması ve evi ateşe vermeye kalkışması da gündeme geldi.

İzmir'in Bornova ilçesinde öz oğlu tarafından kafasına sert cisimle vurularak öldürülen 43 yaşındaki kadının, bundan 10 sene önce yangında küçük bebeğini kaybettiği ve uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Öte yandan annesini öldüren cinayet zanlısının uzun süredir uyuşturucu kullandığı ve en son 6 ay önce yaşadıkları evi ateşe vermeye kalkıştığı öne sürüldü.

Olay dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan 7033 Sokaktaki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen B.Ç. (20), evinin yakınlarında bulunan bir iş yerinde bekçilik yapan babası H.Ç.'ye annesi Fazile Çavdar'ı (43) öldürdüğünü söyledi. H.Ç.'nin eve gittiğinde eşi Fazile Çavdar'ı kanlar içerisinde ve hareketsiz şekilde yattığını görmesi üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede başına sert cisimle defalarca vurulduğu tespit edilen talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın şüphelisi oğul B.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken Fazile Çavdar'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

10 yıl önce evlat acısı yaşamış

Oğlu tarafından vahşice öldürülen anne Fazile Çavdar'ın, bundan 10 sene önce Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'nde yaşadıkları evde çıkan yangında küçük bebeğini kaybettiği öğrenildi. Evlat acısı yaşayan Çavdar'ın o günden beri psikolojik sorunlar yaşadığı aktarıldı.

Uyuşturucu etkisiyle cinayeti işlemiş

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi B.Ç.'nin, uzun süredir uyuşturucu madde kullandığı, cinayeti de uyuşturucu etkisindeyken işlediği ileri sürüldü. Öte yandan B.Ç.'nin bir çok suçtan kaydının da olduğu ortaya çıktı. B.Ç.'nin bundan 6 ay önce de yaşadıkları evi ateşe vermeye kalkıştığı, polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Cinayet zanlısı oğul B.Ç.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürerken, Fazile Çavdar'ın ise otopsi işlemlerinin ardından bugün toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir Aile İçi Şiddet Cinayet 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 11 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Çeyrek altın rekor fiyatı ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI 11 ARALIK! Gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Kızılcık Şerbeti 43. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler? Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı? AÖF sorular yayınlandı mı? 2023 AÖF CEVAP ANAHTARI! Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Bugün hangi diziler var? 11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title