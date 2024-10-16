İzmir'de Oyuncak Ayı İçine Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, oyuncak ayıcık içerisine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan ilçedeki 3 ayrı uyuşturucu operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve düzeneği ele geçirilirken olaylarla ilgili 6 şüpheli tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik son 10 günde 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalardan birinde, İstanbul'dan Aliağa ilçesine uyuşturucu madde sevk edeceği belirlenen K.S. adlı şüpheli, otobüsten inip yürüyerek uzaklaştığı esnada polis tarafından durduruldu. Polise yakalandığını anlayan K.S., üzerinden uyuşturucu madde çıkartarak polise teslim etti. Bu esnada otobüs şoförünün kendisini bir kadının sürekli aradığını ve otobüste eşyası olduğunu söyleyerek şüphelenmesi üzerine durum polise bildirildi. Otobüsteki eşyasını almaya gelen kadını bekleyen polis, kadının bir poşet aldığını görerek kendisini durdurdu. Poşet içerisinden çıkan oyuncak ayıcığın içerisine gizlenmiş halde uyuşturucu madde polisin dikkatinden kaçmadı. Oyuncağın içerisinden çıkan maddenin yaklaşık 10 gram sentetik kannobinoid maddesi olduğu ve çoğaltılarak 100 kat fazla uyuşturucu elde edilebileceği öğrenildi. K.S. ve N.D., polis tarafından gözaltına alındı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen ayrı operasyonda da, bir villanın üst katında uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapıldığı belirlendi. Yapılan aramada, 20 kök hint keneviri, 230 gram skunk maddesi, uyutturucu nitelikli 14 adet yeşil reçeteye tabi hap, ve kenevir yetiştirmek için kullanılan çeşitli düzenekler ele geçirildi. Bu olayla ilgili de H.G. ve M.G. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aliağa Narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen 3'üncü operasyonda da, bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen A.A.'nın adresine baskın yapıldı. Adreste yapılan aramada, 131 adet extacy hap, uyuşturucu nitelikli 107 adet yeşil reçeteye tabi hap ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili A.A., E.K., H.İ.K. adlı 3 şüpheli yakalandı.

Tutuklandılar

Öte yandan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan H.G., K.S., N.D., A.A., E.K., ve H.İ.K. adlı 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR