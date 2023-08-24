İzmir'de Otoparkta Silahlı Saldırı: 1 Ölü

İzmir'in Konak ilçesinde bir otoparkın önünde husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Selami Arslan hayatını kaybetti. Şüpheli Soykan A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir otoparkın önünde husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Selami Arslan, hayatını kaybetti. Şüpheli Soykan A.nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 05.45 sıralarında 1471 Sokak üzerinde bulunan otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli tarafından otoparkın önünde silahlı saldırıya uğrayan Selami Arslan, vatandaşlar tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine getirildi. Selami Arslan, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, otoparkta 7 adet boş kovan ve bir otomobilin sol arka kapısına mermi isabet ettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin incelemesinde olayın şüphelisinin Soykan A. olduğu tespit edildi. Olayın nedeninin ise şüpheli Soykan A. ile hayatını kaybeden Selami Arslan'ın kardeşi B.A. arasında 'silahla kasten yaralama' suçundan bu sabah duruşma olduğu ve husumetin bundan kaynaklandığı öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan cinayet zanlısını yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.