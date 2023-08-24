İzmir'de Otoparkta Cinayet: Güvenlik Kamerası Kaydında

İzmir'in Konak ilçesinde, bir otoparkın önünde husumetlisi tarafından vurulan Selami Arslan'a saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Arslan'ın otomobiliyle otoparka gelmesi, tartışma ve saldırı anları yer alıyor.

Husumetlisinin silahlı saldırısında öldü (2)

İzmir'in Konak ilçesinde, bir otoparkın önünde husumetlisi Soykan A. tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden Selami Arslan'ın saldırı anı otopark güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Arslan'ın otomobiliyle otoparka geldiği, daha sonra husumetlisi Soykan A. ile sözlü tartışmaya başladığı ve tartışmanın büyümesiyle Soykan A.'nın yanındaki tabancayla Selami Arslan'a ateş açtığı anlar yer alıyor. Olayın ardından Soykan A. olay yerinden kaçarken Selami Arslan'ın ise otomobiline bindirildiği görülüyor. Öte yandan, olay yerinden kaçan cinayet zanlısını Soykan A.'nın yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. (DHA)