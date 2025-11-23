Haberler

İzmir'de Otomobilin Park Halindeki Tıra Çarpması Sonucu 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin 11 yaşındaki sürücü kardeşi ağır yaralandı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen çocuk 3 gün sonra hayatını kaybetti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 19 Kasım'da İzmir-Aydın Karayolu Torbalı 3069 Sokak kesişiminde meydana geldi. B.H. Yılmaz (20) yönetimindeki 35 BJP 111 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü B.H. Yılmaz ile yanındaki kardeşi Rüzgar Süleyman Yılmaz (11) ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu kritik olan 11 yaşındaki Rüzgar Süleyman Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cenazesi, aynı gün Kuşçuburnu Camii'nde ikindi namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Öte yandan sürücü B.H. Yılmaz'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Emine Erdoğan Güney Afrika'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti

Emine Erdoğan Güney Afrika'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

196 ülke lideri Türkiye'ye geliyor
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi

CHP'de kavga büyüdü! Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.