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İzmir'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 74 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 74 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Zinnete Gezici'ye (74) Karşıyaka istikametinden Çiğli yönüne gitmekte olan S.Ç. (50) idaresindeki otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gezici'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü S.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karşıyaka Çiğli İzmir 3. Sayfa Haberler

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