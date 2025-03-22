İzmir'de Otomobilin Çarptığı Motosikletli Hayatını Kaybetti

İzmir'de bir otomobil karşı yöne geçmeye çalışan motosikletliye çarptı. Metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kaza anı bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Menderes ilçesi Atatürk Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsün ismi öğrenilemeyen 35 AFE 615 plakalı otomobil, İzmir istikametine seyir halindeyken ışık ihlali yaparak karşı yöne geçmeye çalışan Rafi Cengiz (34) yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle Rafi Cengiz yaklaşık 5 metre savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafik kontrolünü sağlarken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı motosiklet ile aynı yöne geçmeye çalışan bir başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışık ihlali yapan aracın yeşil ışığın yanmasıyla hareket edip karşıya geçmeye çalışan Rafi Cengiz'e çarptığı anlar yer aldı. - İZMİR