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İzmir'de Otomobil Kazasında 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden kardeşlerden birinin 1 Mart'taki nişanı için hazırlık yaptığı öğrenildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kardeş hayatını kaybetti. Kardeşlerden birinin 1 Mart'taki nişanı için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Ümit Şahin'in kullandığı 20 AGJ 857 plakalı otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı gişeleri yakınındaki kavşakta kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücü Ümit Şahin, olay yerinde, yanındaki ağabeyi Davut Şahin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, kaza sonrası yürek yakan detay ortaya çıktı. İnşaat işçisi oldukları öğrenilen kardeşlerden Davut Şahin'in, 1 Mart'taki nişanı için hazırlık yaptığı, kıyafetlerini aldığı öğrenildi. Kardeşlerin cenazelerinin memleketleri Van'da toprağa verileceği, Ümit Şahin'in ise ağabeyinin nişanı için Van'dan İzmir'e geldiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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