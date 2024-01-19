İzmir'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde otomobil, yolda yürüyen kadınlara çarptı. Kazada kadınlardan 1'i öldü, diğeri ise durumu ağır olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tire ilçesi Çobanköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında yürüyen Şaziye Soylu ve Seher S.'ye T.Y., yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadınlar metrelerce sürüklenirken, ihbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Şaziye Soylu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan Seher S., ise ambulansa alınarak Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Seher S., buradan da İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Otomobil sürücüsü T.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR