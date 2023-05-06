Üye Girişi
Haberi Paylaş
İzmir'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

İzmir'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de meydana gelen kazada bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'de meydana gelen kazada bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka ilçesinde Çağdaş Topkaya'nın (30) kullandığı 35 DB 57 plakalı otomobil, İzmir Çevreyolu Karşıyaka yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın içinde sıkışan Topkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Topkaya'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karşıyaka İzmir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title