Üye Girişi
Haberler

İzmir'de otobüs kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme:

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişilerin durumu ise ciddiyetini koruyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kemalpaşa ilçesinde meydana gelmişti. İddiaya göre, H.A. (55) yönetimindeki 34 EHC 916 plakalı yolcu otobüsü, İzmir-Ankara kara yolu Halilbeyli Kavşağı'nda Abdullah Demir'in (32) kullandığı 48 BY 621 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil ve otobüs yaklaşık 200 metre sürüklenirken, ihbar üzerine adrese İzmir ve Manisa'dan 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi. Kazada, Abdullah Demir ile otomobildeki H.D. (31), M.E. (61) ve E.D. (23) yaralandı. İtfaiye ekiplerince, otomobil içerisinde sıkışan Abdullah Demir ile H.D. bulundukları yerden çıkarıldı.

Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Abdullah Demir ve H.D. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Abdullah Demir, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, H.D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, firma tarafından bölgeye gönderilen başka bir otobüsle yolcular seferlerine devam ederken, jandarma, otobüs sürücüsü H.A.'yı gözaltına almıştı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

26 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! DEM Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gümüşhane adayı Gülşen Işık ve Abdulsamed Gültekin kimdir? DEM Parti Giresun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Giresun adayı Feride Kızgit ve Ümit Bozan kimdir? DEM Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep adayı Selman Tutumlu ve Ayfer Yılmazer kimdir? DEM Parti Eskişehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Eskişehir adayı Gamze Toprak ve İzzettin Altun kimdir? Mahsun j. 7. bölüm ne zaman? Mahsun j. 7. bölüm hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? Mahsun j. yeni bölüm ne zaman? Grace Kelly neden öldü? Grace Kelly ölüm sebebi ne, ne zaman öldü? Grace Kelly biyografisi! Yarın kabine toplantısı var mı? Yarın kabine toplantısı yapılacak mı, saat kaçta yapılacak? Survivor Merve hamile mi? Survivor All Star Merve Aydın hamile iddiaları gerçek mi, yanıt geldi mi? İzmir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 25 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 25 Şubat listesi! İstanbulspor - Beşiktaş maçı kaç kaç? İstanbulspor - Beşiktaş maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Bahar dizisi hangi gün? Bahar dizisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? İSTANBULSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: İstanbulspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? İstanbulspor Beşiktaş canlı yayın linki! Hudutsuz Sevda son fragman İZLE! Hudutsuz Sevda 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title