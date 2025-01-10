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İzmir'de Oto Yedek Parça Dolandırıcılığı Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Oto Yedek Parça Dolandırıcılığı Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı
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İzmir'de internet üzerinden oto yedek parça dolandırıcılığı yapan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İzmir'de internet üzerinden oto yedek parça dolandırıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, Teknik Takip Büro Amirliği ve Analiz Büro Amirliği ekiplerince internet üzerinden oto yedek parça satış vaadi ile dolandırıcılık ile yasadışı sanal bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 7 Ocak'ta İzmir merkezli İstanbul ve Denizli illerinde eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerini ardından savcılığa sevk edilen B.D (28), D.V (25), D.K (23), M.A (23) isimli 4 şüpheli serbest kalırken, F.E (23), Y.Ş (30), T.F.K (25), E.A (24), F.K (25), Ü.K (23) ve M.E.K (24) olmak üzere 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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