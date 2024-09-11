İzmir'de Oto Tamircisinde Yangın Çıktı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bir oto tamirci dükkanında çıkan yangın, ilçenin birçok noktasından görülecek kadar büyük oldu. Yangın saat 11.45 sıralarında Bayraklı Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bir oto tamirci dükkanında yangın çıktı. Yanan iş yerinden çıkan dumanlar ilçenin bir çok noktasından görüldü.
Yangın saat 11.45 sıralarında ilçede bulunan Bayraklı Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamircisinde meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen olmadığı bildirildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İZMİR