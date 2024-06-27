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İzmir'de Oto Kurtarıcıda 19 Kilo Skunk Esrar Ele Geçirildi

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İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir oto kurtarıcı içerisine gizlenmiş halde 19 kilo 315 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir oto kurtarıcı içerisine gizlenmiş halde 19 kilo 315 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bir oto kurtarıcıdan şüphelendi. Narkotik köpeği destekli yapılan aramada, araç içerisine zulalanmış halde 19 kilo 315 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Buca Narkotik Suçlar Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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