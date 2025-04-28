İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de elektrikler kesildi

5 Avrupa ülkesinde kaos! Elektrikler kesildi, metrolar boşaltılıyor
Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin

Karanlığa gömülen ülkede üçüncü seviye alarm: Ordu devreye girsin
Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı

Pazar ve marketten satın alınan 11 ürün zehirli çıktı
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İzmir'de Ortaokul Öğrencileri Saç Saça Kavga Etti

İzmir'de Ortaokul Öğrencileri Saç Saça Kavga Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de iki kız ortaokul öğrencisi, bilinmeyen bir nedenle tartışarak saç saça kavgaya tutuştu. Olay anı diğer öğrenciler tarafından kaydedildi.

İzmir'de çekildiği iddia edilen görüntülerde, iki kız öğrencinin saç saça kavga ettiği anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, ortaokul öğrencisi 2 kız henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce kız öğrenciler saç saça, baş başa birbirlerini darp etti. Olay sırasında diğer öğrenciler çevrelerini sararak kavgayı izledi. Bazı öğrencilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, yaşananlar bir başka öğrenci tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.