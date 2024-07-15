Üye Girişi
Haberler

İzmir'de ormanlık alandaki yangın kontrol altında

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de ormanlık alandaki yangın kontrol altında

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın saat 22.50 sıralarında, Urla ilçesi İçmeler Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 28 arazöz, 9 su ikmal, 4 dozer ve 6 yer ekibi ile müdahale etti.

Alevler ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını İzmir Urla Doğa 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Adıyaman'da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak intihar etti

Adıyaman'da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak intihar etti

 Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

 Trafikte tartıştığı 3 kişiyi döve döve hastanelik etti: Ufak bir sürtüşme yaşandı

Trafikte tartıştığı 3 kişiyi döve döve hastanelik etti: Ufak bir sürtüşme yaşandı

 ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı

ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title