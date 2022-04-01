İzmir'de ormanlık alanda yangın paniği - Haberler

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İzmir'de ormanlık alanda yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de ormanlık alanda yangın paniği

İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

DİKİLİ, İZMİR (İHA) - İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kestel Kulesi Yangın Gözetleme Kulesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sebebiyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 3 ilk müdahale aracı ile müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de ormanlık alanda yangın paniği

İzmir'de ormanlık alanda yangın paniği

İzmir'de ormanlık alanda yangın paniği

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yangın, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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