İzmir'de ormanlık alana yangın - İzmir'de ormanlık alana yangın İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. - İzmir'de ormanlık alana yangın İZMİR - İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Yangın Bayındır ilçesi Ovacık Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 2 dozer ile havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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