İzmir'de ormanlık alanda yangın - Haberler

İzmir'de ormanlık alanda yangın İzmir'de ormanlık alanda yangın İzmir'in Balçova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İzmir'de ormanlık alanda yangın İZMİR - İzmir'in Balçova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevleri kontrol edebilmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangın saat 19.30 sıralarında Balçova Teleferik mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen yangın sebebiyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına 10 arazöz 5 su tankeri 2 dozer ile karadan, helikopter ve tanker uçaklar ile havadan müdahale ediyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç - 3. Sayfa Balçova İzmir 3. Sayfa Haberler

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