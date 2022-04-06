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Son dakika: İzmir'de ormanlık alandaki yangın kontrol altında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler... İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu tamamen kontrol altına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu tamamen kontrol altına alındı.

Yangın, Ödemiş ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi Ayvacık mevkiinde çıktı. Yangının ardından bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz, 1 su tankeri, 1 iş makinesi sevk edildi. Daha sonra alevlerin daha geniş alana yayılmasıyla birlikte bu sayı 15 arazöz, 6 su tanker ve 3 ilk müdahale aracına çıkartıldı.

Yangın, ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu tamamen kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Son dakika: İzmir'de ormanlık alandaki yangın kontrol altında

Son dakika: İzmir'de ormanlık alandaki yangın kontrol altında

Son dakika: İzmir'de ormanlık alandaki yangın kontrol altında

Son dakika: İzmir'de ormanlık alandaki yangın kontrol altında

Son dakika: İzmir'de ormanlık alandaki yangın kontrol altında

Son dakika: İzmir'de ormanlık alandaki yangın kontrol altında

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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