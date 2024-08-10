İzmir'de ormana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Ekipler alevleri kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
(İZMİR) - İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Urla ilçesi Bademler Mahallesinde saat 16.08'de orman dışı alanda çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal, 2 dozer ve 2 yer ekibi ile müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.