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İzmir'de orman yangınında iş yerleri ve araçlar alevlere teslim oldu

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarına sıçradı. Karşıyaka Sanayi Bölgesi'ne de iş yerlerine alevler sıçrarken, vatandaşlar iş yerlerinin yanışını izledi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İzmir'de alevler iş yerlerine ve araçlara sıçradı

Vatandaşlar iş yerlerinin yanışını izledi

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarına sıçradı. Karşıyaka Sanayi Bölgesi'ne de iş yerlerine alevler sıçrarken, vatandaşlar iş yerlerinin yanışını izledi.

Yangın dün akşam 21.30 sıralarında Yamanlar Dağı Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, gün doğumuyla birlikte havadan müdahale de başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, yerleşim yerlerine de sıçrarken, bazı ev, iş yeri ve araçlar yangına teslim oldu.

İş yerlerinin yanışını izlediler

Karşıyaka Sanayi Bölgesi'nde bir çok iş yerine alevler sıçradı. Yanan iş yerlerine itfaiye ekipleri müdahale ederken, iş yerlerinin yanışını izleyen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan etkin müdahale sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Karşıyaka 3-sayfa İzmir 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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