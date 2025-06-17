İzmir'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale
İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor.
İzmir'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale
İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 17.45'te Çandarlı Mahallesi'nde orman dışı alanda başladı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 6 uçak, 3 helikopter ile havadan 13 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozerle karadan müdahaleye başladı.
Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa