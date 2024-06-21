Üye Girişi
Haberler

İzmir'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde başlayan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İzmir'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın saat 15.37'de, Torbalı ilçesi Karakızlar Mahallesi'nde bulunan makilik alanda meydana geldi. Yangının ardından harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozer ile müdahaleye başladı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Torbalı İzmir Hava Durumu Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

 Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

 Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

 İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İmamoğlu'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi'nin açıkladığı rakam arasında uçurum var

İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İmamoğlu'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi'nin açıkladığı rakam arasında uçurum var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title