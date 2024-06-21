İzmir'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale
İzmir'in Torbalı ilçesinde başlayan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İzmir'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale
İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Yangın saat 15.37'de, Torbalı ilçesi Karakızlar Mahallesi'nde bulunan makilik alanda meydana geldi. Yangının ardından harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozer ile müdahaleye başladı.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.