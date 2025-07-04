İzmir'de Orman Yangını: Tosunlar Mahallesi Harabeye Döndü

İzmir'de Orman Yangını: Tosunlar Mahallesi Harabeye Döndü
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Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle boşaltılan Tosunlar Mahallesi alevler içinde kaldı ve büyük hasar gördü. Yangın 3 gündür sürüyor ve tahliye işlemleri sonrası mahallede acı bir bilanço ortaya çıktı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangınında alevlerin tehdit etmesi üzerine boşatılan köylerden Tosunlar Mahallesi adeta harabeye döndü.

Ödemiş'te geçtiğimiz çarşamba günü saat 21.05'te orman yangını çıktı. Rüzgarın şiddetiyle giderek büyüyen yangın, yerleşim yerlerine ulaştı. İlerleyen saatlerde alevlerin tehdit ettiği Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edildi. Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınında 3. güne girildi. Yangından en çok etkilenen mahallelerden biri olan Tosunlar Mahallesi'nde acı bilanço ise sabah saatlerinde ortaya çıktı. Yangının ilk saatlerinde tahliye edilen Tosunlar Mahallesi alevlere teslim olurken, yangın sonrasında mahalle adeta harabeye döndü.

Öte yandan, muhtemel bir yangında ilk müdahalenin yapılabilmesi için itfaiye ekiplerince köy girişine bırakılan yangın söndürme tankerinin yangının ilk saatlerinde kullanılmadığı görüldü. Tankerin konuşlandırıldığı alandan hareket ettirilmediği gözlemlenirken, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından mahallede zarar tespit çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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