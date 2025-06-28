İzmir'de Orman Yangını Kontrol Altında

İzmir"in Bornova ilçesinde çıkan ve ilk belirlemelere göre 3 yapının da kül olduğu orman yangını kontrol alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dün öğle saatlerinde Yakaköy mevkiinde tarım arazisinde başlayan daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak ve 17 helikopterle havadan, 22 arazöz, 7 su ikmal ve 5 dozerle karadan müdahale ederken meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 3 ev yandı. Orman yangınına, çatı tamiratının sebep olduğu, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları ise sürüyor. - İZMİR