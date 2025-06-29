İzmir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

İzmir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
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İzmir'in Menderes ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. 6 uçakla havadan ve 23 arazözle karadan müdahale sürüyor. Ekipler, yangının yerleşim bölgelerine ulaşmaması için çaba gösteriyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için havadan 6 uçak, karadan da 23 arazözle müdahale sürüyor.

Alınan bilgiye göre, yangın saat 13.00 sıralarında başladı. Menderes'in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar Orhanlı Mahallesi arasındaki ormanlık bölgede dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğünden ekipler olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 15 dakika sonra 6 uçakla havadan müdahale başladı. Karadan da 23 arazöz, 6 su ikmal, 3 dozer ile ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Yangını gören vatandaşlar panik yaşarken, alevlerin yerleşim bölgelerine ulaşmaması için ekipler büyük çaba sarf ediyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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