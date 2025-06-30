İzmir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Devam Ediyor

İzmir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Devam Ediyor
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İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Ekipler, havadan ve karadan alevlerle mücadele ederken, yerleşim alanları da tehdit altında. Yangın nedeniyle bazı mahalleler tahliye edildi.

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale, havadan ve karadan devam ediyor. Alevlerin yaklaştığı evlerdeki vatandaşlar, ekiplerle beraber söndürme çalışmalarını sürdürürken büyük panik yaşadılar.

Menderes ve Seferihisar ilçesi sınırları arasına dün başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangını, bölgede bulunan yerleşim alanlarına sıçramıştı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler yerleşim yerlerine sıçramıştı. Birçok mahalle tahliye edilirken yangın dolayısıyla çok sayıda ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. Gece boyunca, orman, itfaiye ve STK'ların gönüllü ekipleri ile söndürme çalışmaları yürütülen bölgede, günün aydınlanması ile beraber hava müdahalesi yeniden başladı. Gün doğumu ile birlikte 4 uçak ve 14 helikopter Menderes ve Seferihisar yangınında çalışmaya başladı.

Yangın sürüyor

Sabah saatlerinde sakin olan rüzgarın öğleden sonra şiddetlenmesiyle birlikte 3 noktada alevler yeniden şiddetlendi. Özellikle Doğanbey bölgesinde bulunan çamlık alanlar küle dönerken, Orhanlı Mahallesi'nde evlere yaklaşan alevler panik oluşturdu. Vatandaşlar, arsalarında bulunan otluk alanları traktörle sularken, orman ve itfaiye ekiplerine destek oldu. Bazı vatandaşlar ise dumanları izleyerek endişe dolu anlar yaşadı.

Gönüllüler cansiparane çalıştı

Öte yandan İzmir Seferihisar'da devam eden yangını söndürmek için yurdun dört bir yanından da gönüllüler ve STK ekipleri geldi. Gönüllü ekiplerin yangın söndürme çalışmaları ve yorgunluktan uyuyakaldığı anlar da dikkat çeken kareler oldu.

Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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