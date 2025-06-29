İzmir'de Orman Yangını: Alevlerin Ortasında Kalan Arazöz Kaza İle Kurtuldu

İzmir'de Orman Yangını: Alevlerin Ortasında Kalan Arazöz Kaza İle Kurtuldu
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İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınında, alevlerin ortasında kalan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz, sürücü Talip Terim'in soğukkanlılığı sayesinde son anda kurtarıldı. Yangına hızlı müdahale edilerek kontrol altına alındı.

İzmir'de 4 gün önce Aliağa ilçesinde çıkan ve Foça'ya doğru genişleyen orman yangınında, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazözün alevlerin arasında kaldığı panik anları ortaya çıktı. Ekip, arazöz şoförü Talip Terim'in soğukkanlılığı sayesinde kurtuldu.

Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Olayın ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan uçak ve helikopterler, karadan da arazözler, su ikmal araçları, iş makinaları ve çok sayıda personel müdahalede bulundu. Foça ilçesine doğru ilerleyen ve burada büyüyen alevler, akşam saatlerine doğru kırsal Ilıpınar Mahallesi'ne kadar dayandı. Tedbir amacıyla buradaki bazı evler boşaltılırken ahırlardaki hayvanlar da tehlikeden uzaklaştırıldı.

Alevlerin ortasında kalan arazöz son anda çıkmayı başardı

Yangının en kritik anlarından biri Kayadeli mevkiinde yaşandı. Aliağa Orman Şefliği'ne ait bir arazöz alevlerin arasında kaldı. Aracın sürücüsü Talip Terim, büyük bir soğukkanlılık ve cesaret örneği göstererek, ekip arkadaşının da yardımıyla aracı yangın alanından çıkardı. Arazöz, yangından zarar görmeden kurtarılırken, Talip Terim ve arkadaşları ölümle burun buruna geldiği o anlardan sağ kurtuldu.

Yangına müdahale süreci, orman teşkilatının zorlu şartlar altında yürüttüğü mücadeleyi bir kez daha gözler önüne serdi. Özverili çalışan orman işçilerinin ve itfaiye ekiplerinin hayatlarını hiçe sayarak verdikleri mücadele, yalnızca doğal alanların değil, insan yaşamının da korunmasında ne denli hayati bir rol oynadıklarını bir kez daha ortaya koydu.

Gece boyunca süren yoğun mücadele sonucunda yangın 21.5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise gün boyu devam etti. Bölge halkı, yangına karşı verilen hızlı ve kararlı mücadele nedeniyle ekiplere teşekkür etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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