Son dakika! İzmir'de orman yangını Son dakika haberlerine göre İzmir Sarnıç'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İzmir Sarnıç'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İzmir Sarnıç'ta başlayan orman yangınına karşı İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, söndürme çalışması başlattı. Bu çerçevede bölgeye 2 uçak, 3 helikopter ve 17 arozöz sevk edildi. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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