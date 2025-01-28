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İzmir'de Orman İşçisi Yaşar Yıldız, Ağaç Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen orman yangınları sonrası destek için gönderilen orman işçisi Yaşar Yıldız, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi Bartın'da dualarla uğurlandı.

İzmir'de kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden orman işçisi, Bartın'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden işçi Yaşar Yıldız'ın 30 yıllık arkadaşı olay günü yaşananları anlattı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 2024 yılı Ağustos ayında meydana gelen orman yangınlarının ardından arazide kesim yapmak üzere Bartın'dan bölgeye destek olarak gönderilen 6 kişilik ekipte yer alan orman işçilerinden Yaşar Yıldız (57), kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Evli ve 3 babası olan Yaşar Yıldız'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Çerde köyüne getirildi. Yıldız'ın cenazesi, Çerde Köyü Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığıne defnedildi. Cenazaye Yıldız'ın eşi Zülbikar Yıldız, ailesi, sevenleri ve yakınları katıldı.

Yaşar Yıldız'ın 30 yıllık arkadaşı ve ortağı olan Hilmi Yıldız, olay günü yaşananları anlattı. Yıldız, "Yaşar Yıldız ile birlikte çocukluğumuzdan itibaren orman işinde çalışırız. Yaklaşık 30 senedir birlikte çalışırız. İzmir Karşıyaka'da çıkan orman yangınlarının ardından yanık sahada çalışmaya gittik. Yaşar Yıldız ile ortağız, 6 kişilk ekip olarak bölgeye gittik. Olay günü öğle yemeğinin ardından yıkılan ilk ağacın dalının altında kaldı. Ağaçta çarpraz bir dal varmış, dal üzerine bastı. Yani ağaç yıkılırken dal üzerine geldi. Gözümün önünde oldu olay. Kaçamadı, altında kaldı. Oğlu da zaten yanındaydı. Olaydan sonra battaniyeye koyduk, kendi aracına koyduk. Ormandan çıktık, 10 kilometre aşağıda ambulansa verdik. Hastaneye götürüldü, biz de gittik hastaneye. Bize tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı söylendi" dedi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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