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İzmir'de Organize Suç Örgütüne Büyük Operasyon: 32 Tutuklama

İzmir'de Organize Suç Örgütüne Büyük Operasyon: 32 Tutuklama
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İzmir'de düzenlenen operasyonda, 'Beşoklar' olarak bilinen organize suç örgütü lideri B.B. ve 49 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi. 32 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de, organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 32'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah, senet ve 2,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında, kamuoyunda 'Beşoklar' olarak bilinen ve yurt dışında firari olan B.B.'nin liderliğini yaptığı organize suç örgütüne 23 Kasım tarihinde helikopter ve dron destekli operasyon gerçekleştirildi.

49 şüpheli gözaltına alındı

19 Kasım günü Ç.E. isimli şahsın teknik ve fiziki cihazlarla takip edilerek öldürülmesi olayını gerçekleştiren ve organize eden, örgütlü olarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan, örgütün korkutucu gücünden faydalanarak üçüncü şahısların alacaklarını zorla tahsil ettikleri anlaşılan örgüte yönelik aylar süren fiziki ve teknik takipler neticesinde 49 hedef şahsa yönelik operasyonda, şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Son yılların en kapsamlı organize suç örgütü operasyonu

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin tümünün örgütün yöneticileri olduğu öğrenilirken, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 2 adet uzun namlulu otomatik silah, 9 tabanca, 2,5 kilo esrar maddesi, 305 fişek, 102 bin 915 TL, 2 bin 550 dolar, 46 senet, 2 telsiz ve 1 araç takip cihazı ele geçirildi. Operasyonun İzmir'de son yılların en kapsamlı organize suç örgütü operasyonu olduğu belirtildi.

Ayrıca bu operasyonun, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı silah ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, 5 Aralık tarihinde gerçekleştirilen ve 271 adet tabanca ile çeşitli tabanca parçalarının ele geçirildiği İzmir'in en büyük silah yakalaması operasyonunun akabinde yapıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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