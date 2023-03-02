İzmir'de öldürdüğü husumetlisini denize atan zanlı yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde husumetli olduğu kişiyi tabancayla vurarak denize atan şahıs yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Dikili Limanı Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Mert Temel (30) bir balıkçı teknesinde kız arkadaşıyla vakit geçirdiği esnada görgü tanıklarının ifadesine göre F.D. yanlarına geldi. Yaşanan tartışmanın ardından F.D., yanındaki tabancasıyla Mert Temel'e ateş etti. Mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu Temel ağır yaralandı. Bu esnada F.D., Temel'i tekneden denize atarak olay yerinden uzaklaştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Temel'in cansız bedeni denizden çıkarıldı. Cenaze, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, F.D.'yi ilçede kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR