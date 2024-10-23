İzmir'de Okul Çevresindeki İş Yerlerine Kaçak Ürün Denetimi: 10 Milyon Liralık Ele Geçirildi

İzmir'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde bulunan 357 iş yerinde yapılan denetimde yaklaşık 10 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile büro amirlikleri ve dış ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, özellikle okul çevrelerinde faaliyet gösteren tekel bayii, tobacco shop, tütüncü, büfe gibi iş yerlerine yönelik 18 Ekim günü eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. İş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 3 bin 997 adet elektronik sigara cihazı (puff), 406 adet elektronik sigara likiti, 422 bin 840 adet doldurulmuş makaron, 109 bin 420 adet makaron, 18 bin 485 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 435 adet gümrük kaçağı puro, 71 bin 850 adet sigara sarma kağıdı, 530 kilogram nargile melası, 182 kilogram kıyılmış tütün ve 6 bin 179 adet cinsel içerikli ürün (hap, jel) ele geçirildi. Denetimlerde 57 kişi hakkında işlem yapıldı. - İZMİR